CDU gibt Ergebnis der Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz bekannt

Nachrichtenarchiv - 17.12.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die CDU gibt am frühen Nachmittag das Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung zum künftigen Parteichef bekannt. Als Nachfolger von Armin Laschet haben sich Ex-Fraktionschef Merz, der Außenexperte Röttgen und Ex-Kanzleramtsminister Braun beworben. Zum erstenmal in der Geschichte der CDU konnten die 400.000 Mitglieder per Briefwahl oder Online eine Vorentscheidung treffen. Zwei Drittel haben sich nach CDU-Angaben beteiligt. Bekommt keiner der Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen, wird eine Stichwahl nötig, die bis zum 12. Januar laufen würde. Offiziell wird der neue Vorsitzende von den Delegierten eines digitalen Parteitags am 21. und 22. Januar gewählt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.12.2021 09:45 Uhr