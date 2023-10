CDU gewinnt Wahl in Hessen vor der AfD

Wiesbaden: Die CDU hat die Landtagswahl in Hessen mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Die Partei von Ministerpräsident Rhein hat jüngsten Hochrechnungen zufolge 34,6 Prozent der Stimmen erhalten. Der CDU-Politiker nannte das Ergebnis einen historischen Sieg und einen klaren Regierungsauftrag für seine Partei. Auch in Hessen landet die AfD wohl auf Platz zwei mit 18,6 Prozent. Spitzenkandidat Lambrou sprach von einem Vertrauensvorschuss. Die SPD kommt auf 15,1 und die Grünen erreichen 14,8 Prozent. Die FDP steht bei 5,0 Prozent, muss also noch um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die Linken und die Freien Wähler scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 23:00 Uhr