CDU gewinnt nach vorläufigem amtlichen Ergebnis haushoch in Schleswig-Holstein

Nachrichtenarchiv - 09.05.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiel: Die CDU von Ministerpräsident Günther ist dem vorläufigen amtlichen Endergebnis zufolge stärkste Kraft bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein geworden. Sie kommt auf 43,4 Prozent und legt damit um über elf Punkte zu. Die SPD verliert mehr als elf Punkte auf nur noch auf 16 Prozent. Neue zweitstärkste Kraft sind die Grünen mit 18,3 Prozent und einem Plus von 5,4 Punkten. Die FDP verliert gut 5 Punkte auf 6,4 Prozent. Der SSW verbessert sich deutlich auf 5,7 Prozent. Die AfD verpasst den Wiedereinzug in den Kieler Landtag, die Linke bleibt erneut draußen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.05.2022 03:00 Uhr