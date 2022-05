CDU gewinnt nach endgültigem Ergebnis haushoch in Schleswig-Holstein

Günther kündigt Gespräche mit Grünen und FDP an

Kiel: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hat seine Partei für ein hervorragendes Wahlergebnis gelobt. Das sei ein enormer Vertrauensbeweis der Wählerinnen und Wähler. Günther kündigte an, mit beiden bisherigen Koalitionspartnern, also Grünen und FDP, über eine Regierungsbildung zu sprechen. Die Bundesvorsitzende der Grünen, Lang, sagte, ihre Partei stehe dafür zur Verfügung. FDP-Chef Lindner gratulierte Günther. Der populärste Ministerpräsident in Deutschland habe einen überragenden Wahlsieg errungen. SPD-Chefin Esken sprach von einem bitteren Ergebnis für ihre Partei. Grund für den Sieg der CDU in Schleswig-Holstein seien die internationalen Krisen. Menschen bestätigten dann gerne beliebte Führungspersönlichkeiten im Amt, so Esken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.05.2022 22:30 Uhr