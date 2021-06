CDU gewinnt Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klar

Nachrichtenarchiv - 06.06.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Magdeburg: Die CDU hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klar gewonnen. Die Partei von Ministerpräsident Haseloff verbesserte sich laut der jüngsten Hochrechnung der ARD auf 36,9 Prozent - das sind rund sieben Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2016. Das in einigen Umfragen erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD blieb somit aus. Zwar wurde die AfD mit 21,1 Prozent wieder zweitstärkste Kraft. Doch musste sie ein Minus von fast 3 Punkten hinnehmen. Kräftig verlor die Linke. Sie rutschte von 16,3 auf 11,2 Prozent ab, ihr bisher schlechtestes Ergebnis in Sachsen-Anhalt. Das verzeichnete auch die SPD mit 8,3 Prozent. Die Grünen legten leicht zu auf 6,2 Prozent. Die FDP kehrt nach zehn Jahren mit 6,4 Prozent in den Landtag zurück. Die CDU könnte nun die Koalition mit SPD und Grünen fortsetzen. Möglich wären aber auch ein Bündnis mit SPD und FDP oder eines mit FDP und Grünen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2021 23:00 Uhr