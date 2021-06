CDU gewinnt Landtagswahl in Sachsen-Anhalt deutlich

Nachrichtenarchiv - 07.06.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Magdeburg: Die CDU ist bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit großem Abstand stärkste Kraft geworden. Jüngsten Hochrechnungen zufolge kommt die Partei von Ministerpräsident Haseloff auf 37 Prozent der Stimmen - ein deutliches Plus von rund sieben Prozent im Vergleich zu 2016. Auf Platz zwei folgt die AfD mit 20,8 Prozent. Die Linke rutscht ab auf 11,2 Prozent, die SPD erreicht nur 8,3 Prozent. Die Grünen verbessern sich leicht auf 6,1 Prozent. Die FDP schafft nach 10 Jahren wieder den Einzug in den Landtag mit 6,4 Prozent. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sprach von einem sensationellen Ergebnis seiner Partei. Der deutliche Wahlsieg gebe der Union Auftrieb für die Bundestagswahl.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.06.2021 01:00 Uhr