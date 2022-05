CDU gewinnt in Schleswig-Holstein klar

Nachrichtenarchiv - 08.05.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiel: Die CDU hat bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ihr bestes Ergebnis seit 2005 eingefahren und kann im Norden weiterregieren. Sie legte laut der jüngsten ARD-Hochrechnung mit 42,7 Prozent deutlich zu und kann sich damit ihren künftigen Koalitionspartner aussuchen. Die SPD verlor dramatisch und erzielte mit nur noch 15,5 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis in dem Bundesland. Die Grünen haben mit 17,7 Prozent fast fünf Punkte hinzugewonnen und überholten die SPD damit als zweitstärkste Kraft. Die FDP musste dagegen fast fünf Prozent abgeben und kommt auf nur noch 6,7 Prozent. Die AfD muss mit derzeit 4,8 Prozent um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Der Südschleswigsche Wählerverband konnte dagegen Gewinne verzeichnen und liegt bei 6,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag nach letzten Zahlen bei schätzungsweise 63 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2022 20:00 Uhr