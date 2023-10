CDU gewinnt Hessen-Wahl vor AfD

Wiesbaden: Auch in Hessen wurde ein neuer Landtag gewählt. Wahlsieger in Wiesbaden ist die CDU. Die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Rhein kommt ersten Hochrechnungen zufolge auf 35,5 Prozent - ein Plus von über 8 Prozentpunkten. Rhein sprach von einem historischen Sieg und einem klaren Regierungsauftrag für seine Partei. Auf dem zweiten Platz landet demnach die AfD mit 16,4 Prozent. Großer Wahlverlierer ist die SPD unter Spitzenkandidatin Faeser. Die Sozialdemokraten fahren mit knapp 16 Prozent das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte in Hessen ein. Viertstärkste Kraft werden die Grünen mit 15,3 Prozent. Die FDP muss noch um den Wiedereinzug in den Landtag bangen - sie steht der Hochrechnung zufolge bei 5 Prozent. Die Linken fliegen aus dem Parlament, die Freien Wähler scheitern ebenfalls an der Fünf-Prozent-Hürde.

