CDU gewinnt Berliner Wiederholungswahl - SPD landet knapp vor den Grünen

Retter befreien vereinzelt noch Erdbeben-Überlebende

Ankara: Eine Woche nach den verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind erneut Überlebende geborgen worden: In der türkischen Provinz Hatay befreiten Rettungskräfte einen siebenjährigen Jungen und eine 62-jährige Frau aus den Trümmern - nach 163 Stunden, wie die Nachrichtenagentur Anadolou berichtet. In der Provinz Kahramanmaras wurde außerdem ein 45-jähriger Mann gerettet; in der Stadt Adimayan ein Zehnjähriger, der die Retter anschließend um Fruchtgummis bat. Mehrere deutsche Hilfsorganisationen haben ihren Rettungseinsatz in der türkischen Erdbebenregion inzwischen beendet, darunter das 50-köpfige Team des Technischen Hilfswerks. Die Organisationen wollen ihr Engagement in der Region aber in anderen Bereichen fortsetzen. - Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO ist die Zahl der Todesopfer in der Türkei und Syrien auf mehr als 35.000 gestiegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.02.2023 04:00 Uhr