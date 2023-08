CDU-Generalsekretär Linnemann will steuerfreie Überstunden ausprobieren

Berlin: Angesichts der wirtschaftlichen Probleme in Deutschland hat sich CDU-Generalsekretär Linnemann für mehr Experimentierfreude in der Politik ausgesprochen. In der "Welt am Sonntag" schlägt er vor, einfach mal zwei Jahre zu testen, was passiere, wenn Überstunden für alle, die mehr als 40 Stunden in der Woche arbeiten, steuerfrei gestellt würden. Aus der Ampel-Regierung kommen Zweifel. FDP-Fraktionschef Dürr sagte, auch bei steuerfreien Überstunden würde in Deutschland nicht mehr gearbeitet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.08.2023 02:00 Uhr