CDU-Generalsekretär Linnemann: "Kein einfacher Start für Merz"

Linnemann fordert schnelle Entscheidung über weiteres Vorgehen: Der CDU-Generalsekretär sagte, Europa brauche ein starkes Deutschland, deswegen müsse schnell - spätestens morgen - ein zweiter Wahlgang kommen. Linnemann räumte ein, dass es kein einfacher Start für Merz sei. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig setzt auf eine zügige Bildung einer neuen Bundesregierung. CSU-Chef Söder betonte, es brauche jetzt mehr denn je ein stabiles Deutschland. Die höhnischen Kommentare der AfD zeigten, was das auslöse. Die Folgen seien unabsehbar. Söder appellierte an die Abgeordneten, in sich zu gehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2025 12:00 Uhr