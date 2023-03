CDU-Generalsekretär kritsiert Kanzler bei Flüchtlingsunterbringung

Kurzmeldung ein/ausklappen Rockband Lord of the Lost vertritt Deutschland beim ESC

Köln: Die Rockband Lord Of The Lost aus Hamburg wird Deutschland beim Eurovision Song Contest in Liverpool vertreten. Die Musiker setzten sich am Abend beim deutschen Vorentscheid mit ihrem Lied "Blood and Glitter" gegen sieben andere Bewerber durch. In die Entscheidung flossen sowohl Stimmen des Publikums als auch ein Fachjury-Votum ein. Das ESC-Finale findet am 13. Mai in England statt, obwohl der britische Beitrag im letzten Jahr nur auf dem zweiten Platz hinter der ukrainischen Band Kalush Orchestra gelandet war. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine entschied die europäische Rundfunkunion EBU, den Eurovision Song Contest diesmal, anders als üblich, nicht im Land des Vorjahressiegers stattfinden zu lassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.03.2023 02:00 Uhr