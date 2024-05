CDU-Generalsekretär ist gegen Koalition mit den Grünen

Berlin: Vor dem Bundesparteitag der CDU geht Generalsekretär Linnemann auf Distanz zu den Grünen. Er hat der "Bild am Sonntag" gesagt, nach der nächsten Bundestagswahl werde man mit den Grünen reden, aber ein Bündnis sehe er kritisch. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende der Jungen Union, Winkel. Die Grünen hätten in der Ampel-Koalition vieles Grundfalsches durchgesetzt, so Winkel im Magazin "Cicero". Die Spitzengremien der CDU treffen heute letzte Vorbereitungen für den morgen beginnenden Parteitag.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.05.2024 04:00 Uhr