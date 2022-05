CDU-Generalsekretär hält Schwarz-Grün in NRW für wahrscheinlich

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat sich CDU-Generalsekretär Czaja für eine schwarz-grüne Koalition ausgesprochen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, CDU und Grüne seien aus der Wahl als klare Gewinner hervorgegangen. Jetzt sei es wichtig, Wirtschaft und Fortschritt mit dem Thema Klima und Ökologie zu versöhnen, so Czaja. Grünen-Landwirtschaftsminister Özdemir wollte sich in dem Magazin nicht auf Schwarz-Grün festlegen. SPD-Generalsekretär Kühnert sagte im BR, dass der CDU als erstplatzierter Partei die ersten Verhandlungen zustehen. Die Hoffung auf eine Ampelkoalition wolle er aber nicht aufgeben. Die SPD stehe bereit, falls sie gebraucht werde, so Kühnert. Nach dem vorläufigen Endergebnis liegt die CDU mit neun Prozent-Punkten vor der SPD. Die Grünen konnten ihr letztes Ergebnis fast verdreifachen. FDP und AfD sind mit Verlusten wieder in den Landtag eingezogen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 11:00 Uhr