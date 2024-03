CDU fürchtet nach Abhöraffäre Irritationen bei Verbündeten

Berlin: Nach der Abhöraffäre bei der Bundeswehr fürchtet die CDU Irritationen in Frankreich und Großbritannien. Verteidigungs-Experte Kiesewetter sagte der "Rheinischen Post", Russland habe Dinge erfahren, die es nie hätte erfahren dürfen. Deshalb seien die Verbündeten verunsichert. Der SPD-Außenpolitiker Stegner räumte einen Propaganda-Erfolg für den russischen Präsidenten Putin ein. Die Forderung der Union nach einem Untersuchungsausschuss weist er dennoch zurück. Stegner sagte dem "Tagesspiegel", das sei "Oppositions-Klein-Klein". Man müsse natürlich aufklären, warum Bundeswehr-Offiziere in einem nicht geschützten Medium "leichtfertig" über einen Einsatz des Taurus-Marschflugkörpers in der Ukraine "geplappert" hätten, so Stegner wörtlich. Verteidigungsminister Pistorius rechnet in den nächsten Tagen mit ersten Ergebnissen des Miliärischen Abschirmdienstes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2024 07:00 Uhr