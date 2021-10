CDU-Frauen pochen auf mehr Einfluss in der Partei

Nachrichtenarchiv - 12.10.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor der angekündigten Neuaufstellung des CDU-Vorstands haben mehrere Frauen eine stärkere Einbindung in den Prozess gefordert. Die stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Schön forderte in der Rheinischen Post mehr Frauen in Parlament und Partei. Das Geschlecht der Person an der Spitze sei zwar zweitrangig, weil es jemanden brauche, der die Partei zusammenführe und breiter aufstelle, so Schön. Sie fügte aber auch hinzu, dass es der Partei gut getan habe, dass sie lange Zeit eine weibliche Vorsitzende hatte. In der Frauen Union, die etwa 155.000 der über 400.000 Mitglieder der CDU stellt, soll es eine eigene Konferenz über die Auftstellung an der Parteispitze geben. Das hat die Vorsitzende Widmann-Mauz im Redaktionsnetzwerk Deutschland angekündigt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.10.2021 09:45 Uhr