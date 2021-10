CDU-Frauen pochen auf mehr Einfluss in der Partei

Nachrichtenarchiv - 12.10.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Frauen in der Union fordern bei der Neuaufstellung der Partei mehr Macht und Einfluss. Die Vorsitzende der Frauen-Union Widmann-Mauz sagte, eine Neuausrichtung könne inhaltlich, personell und strukturell nur mit den Frauen in der Partei gelingen. Unions-Vize Breher nannte es im BR folgerichtig, alles auf den Prüfstand zu stellen. Man könne nicht nur den Parteivorsitzenden austauschen, und der Rest mache dann einfach so weiter. Breher plädierte dafür, die Kreisvorsitzenden miteinzubeziehen auf der Suche nach dem besten Weg zur Erneuerung. Generalsekretär Ziemiak hatte gestern Abend in der ARD betont, dass er den Bundesparteitag für das geeignetere Instrument hält. Aber auch eine Beteiligung der Basis wollte er nicht ausschließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2021 09:00 Uhr