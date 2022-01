CDU fordert Werte-Unions-Chef Otte zum Austritt auf

Nachrichtenarchiv - 25.01.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Weil der CDU-Politiker Otte als Bundespräsidenten-Kandidat für die AfD antreten will, fordert die CDU-Spitze seinen Parteiaustritt. So erklärte CDU-Generalsekretär Ziemiak, wer als Christdemokrat überhaupt erwäge, von der AfD für das Amt nominiert zu werden, verletze die Werte der CDU und habe in der Partei nichts verloren. Ähnlich äußerte sich der scheidende Parteichef Laschet. Otte selbst, der Chef der erzkonservativen Werteunion ist, wies die Aufforderungen, die Partei zu verlassen, zurück. Er bleibe felsenfest CDU-Mitglied. Eine Kandiatur sei ein Dienst an der Demokratie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2022 15:00 Uhr