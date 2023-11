CDU fordert nach pro-palästinensischen Demonstrationen Stopp der Einbürgerungsreform

Berlin: Die CDU fordert nach den jüngsten pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland einen Stopp der Einbürgerungsreform. Generalsekretär Linnemann betonte in der "Bild"-Zeitung, ein solches Gesetz löse in der aktuellen Lage kein einziges Problem, sondern schaffe nur neue. Mit Blick auf zahlreiche Demonstranten mit Migrationshintergrund, sagte er, dies zeige, dass weder die Staatsbürgerschaft noch der bloße Erwerb der deutschen Sprache zu einer Integration führt. Eine "Expresseinbürgerung", so Linnemann, sei deshalb nicht der richtige Weg. Die Bundesregierung hatte die Reform im Sommer beschlossen. Menschen aus dem Ausland, die legal in Deutschland leben, können sich künftig bereits nach fünf - statt nach acht - Jahren um den deutschen Pass bewerben. Der Bundestag muss noch zustimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2023 07:00 Uhr