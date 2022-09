CDU fordert Lösung für russische Kriegsdienstverweigerer

Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Teilmobilmachung Russlands gibt es deutliche Zeichen für eine Absetzbewegung von Russen im wehrfähigen Alter. Nach einem Run im Internet auf Flugtickets ins Ausland berichtete der Grenzschutz des EU-Landes Finnland heute über vermehrte Einreisen von Russen. Auch an der Grenze zu Georgien bildeten sich lange Autoschlangen. In Brüssel erklärte die EU-Kommission, die EU-Mitglieder sollten sich auf eine einheitliche Linie für den Umgang mit Flüchtlingen aus Russland einigen. CDU-Außenexperte Hardt betonte, man müsse sich rasch auf die Aufnahme russischer Kriegsdienstverweigerer vorbereiten. Der "Rheinischen Post" sagte er, viele junge Russen hätten eine gute Ausbildung und deshalb sicher auch eine Perspektive auf den Arbeitsmärkten der EU. Bundesinnenministerin Faeser zeigte sich grundsätzlich offen, verwies aber in erster Linie auf bereits bestehende rechtliche Möglichkeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2022 20:00 Uhr