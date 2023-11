CDU fordert Abschaffung des Bürgergeldes in jetziger Form

Berlin: Die CDU will das Bürgergeld in der jetzigen Form abschaffen. Das hat Generalsekretär Linnemann der "Bild"-Zeitung und der "Süddeutschen Zeitung" gesagt. Die Forderung solle auch im Grundsatzprogramm verankert werden: Wer nicht arbeiten wolle, müsse das nicht, so Linnemann, könne aber auch nicht erwarten, dass die Allgemeinheit für seinen Lebensunterhalt aufkommt. Linnemann forderte, dass jeder, der arbeiten kann und Sozialleistungen bezieht, nach spätestens sechs Monaten einen Job annimmt oder gemeinnützig arbeiten muss. Bundesarbeitsminister Heil verteidigte das Bürgergeld in der ARD Sendung "Hart, aber fair." Der SPD-Politiker betonte, das Bürgergeld sei kein bedingungsloses Grundeinkommen. Wer nicht mitwirke, dem könnten Leistungen gekürzt werden. Das Bürgergeld war zum 1. Januar eingeführt worden – als Nachfolger von Hartz IV. Ab Januar sollen die Regelsätze um gut zwölf Prozent steigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2023 06:00 Uhr