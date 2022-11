CDU erneuert Kritik an geplanter Reform des Staatsbürgerrechts

Nachrichtenarchiv - 28.11.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Union kritisiert die geplante Reform des Staatsbürgerschaftsrechtes. CDU-Generalsekretär Czaja sagte der "Rheinischen Post", es müsse weiter gelten: erst Integration, dann Staatsbürgerschaft. Die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit müsse daher am Ende und nicht am Anfang des Integrationsprozesses stehen. Parteichef Merz hatte in der ARD vor einer Unterwanderung der Sozialsysteme gewarnt. Ein Gesetzentwurf von Innenministerin Faeser dazu ist auch innerhalb der Ampel-Koalition umstritten: FDP-Generalsekretär Djir-Sarai sagte, jetzt sei nicht der Zeitpunkt für eine Vereinfachung des Staatsbürgerrechts. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass eine Einbürgerung künftig nach fünf statt wie derzeit acht Jahren möglich sein soll. Die Ampel hatte sich im Koalitionsvertrag grundsätzlich auf eine Reform des Staatsbürgerrechtes geeinigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2022 08:00 Uhr