CDU entscheidet über neuen Vorsitzenden auf Digital-Parteitag

Nachrichtenarchiv - 16.01.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die CDU wählt am Vormittag einen neuen Vorsitzenden. Die 1001 Delegierten auf dem Online-Parteitag entscheiden darüber, ob Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet, Ex-Fraktionschef Merz oder der Außenpolitiker Röttgen die Nachfolge von Partei-Chefin Kramp-Karrenbauer antreten. Alle drei Kandidaten haben jeweils 15 Minuten Zeit, für sich zu werben. Dabei sprechen sie nur in eine Kamera, ohne Publikum und ohne Applaus. Die Stimmen werden digital abgegeben und sollen anschließend per Briefwahl bestätigt werden. Kramp-Karrenbauer hatte zum Auftakt des Parteitags gestern die CDU-Mitglieder zur Einigkeit aufgerufen. Ihren eigenen Rückzug bezeichnete sie als richtige Entscheidung. Sie sei den Erwartungen und ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2021 06:00 Uhr