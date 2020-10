CDU entscheidet über Form und Termin des Bundesparteitags

Nachrichtenarchiv - 25.10.2020 22:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In einer informellen Runde haben führende CDU-Politiker über die Möglichkeiten für den geplanten Bundesparteitag beraten. Entscheidungen sollen morgen fallen, wenn sich die offiziellen Gremien - Präsidium und Vorstand - treffen. Derzeit ist der Parteitag für den 4. Dezember in Stuttgart geplant. Angesichts steigender Corona-Zahlen gilt es als unwahrscheinlich, dass die Veranstaltung mit rund 1.000 Delegierten so stattfinden kann wie vorgesehen. Auf dem Tisch lagen Vorschläge für eine Verschiebung ins nächste Jahr, eine Verteilung auf mehrere Standorte mit Videoschalten oder auch eine Verlegung in eine Stadt mit niedrigeren Corona-Inzidenzzahlen. Auf dem Bundesparteitag soll vor allem der neue Parteichef - und mögliche Kanzlerkandidat der Union - gewählt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.10.2020 22:30 Uhr