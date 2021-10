CDU diskutiert weiter über Konsequenzen aus der Wahlniederlage

Nachrichtenarchiv - 02.10.2021 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der CDU wird weiter über Konsequenzen aus der Niederlage bei der Bundestagswahl diskutiert. Das Präsidiumsmitglied Röttgen hat verlangt, dass sie umfassend aufgearbeitet wird, und zwar egal ob die Union an der Regierung beteiligt sein werde oder in die Opposition gehe, sagte Röttgen dem "Tagesspiegel". Gesprochen werden müsse auch über eine personelle Neuaufstellung. Im Wahlkampf habe es keine Akzeptanz für den Unions-Spitzenkandidaten Laschet gegeben. - Unterdessen widersprach der CDU-Politiker Merz auf Twitter einem Bericht, wonach er erneut für den Vorsitz seiner Partei kandidieren wolle. Bildungsministerin Karliczek forderte von ihrer Partei Geschlossenheit. Den Funke-Medien sagte sie, wenn man sich in den Jamaika-Sondierungen einig zeige, gebe es eine Chance für eine Verständigung mit den Koalitionspartnern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.10.2021 06:45 Uhr