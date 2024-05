CDU diskutiert vor Parteitag über ihr Verhältnis zu den Grünen

Berlin: Spitzenpolitiker der CDU diskutieren vor dem anstehenden Parteitag über den Kurs der Christdemokraten und ihr Verhältnis zu den Grünen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther forderte seine Partei auf, wieder mehr in die Mitte zu zielen. Das sei das Erfolgsrezept der ehemaligen Kanzlerin Merkel gewesen, so Günther in den Funke-Zeitungen. Dazu gehöre auch, unzufriedene Grünen-Wähler anzusprechen. Zuvor hatte bereits der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst seine Partei davor gewarnt, sich für die Zeit nach der Bundestagswahl einseitig auf eine Koalition mit der SPD festzulegen. Wüst verwies in der Welt am Sonntag auf seine schwarz-grüne Koalition als positives Beispiel. CDU-Generalsekretär Linnemann ging dagegen demonstrativ auf Distanz zu den Grünen. Diese verunsicherten das gesamte Land, so Linnemann in der "Bild am Sonntag".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2024 12:00 Uhr