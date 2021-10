CDU diskutiert über personelle Neubesetzung

Nachrichtenarchiv - 23.10.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die CDU diskutiert nach ihrer historischen Wahlniederlage darüber, wie sie sich personell neu aufstellt. Der frühere Unionsfraktionschef Merz sagte der Welt am Sonntag, er sehe die dringende Notwendigkeit, das Präsidium zu einem beachtlichen Teil mit neuen Mitgliedern zu besetzen. Eine Doppelspitze lehnt Merz aber ab. Bundeskanzlerin Merkel ermutigt indes Frauen, sich stärker in der Politik einzumischen. Der Süddeutschen Zeitung sagte sie, dass es nicht mehr in die Zeit passe, politische Ämter nur mit Männer zu besetzen. Wenn man eine Volkspartei sein wolle, müsse man Parität anstreben. Nachdem Laschet seinen Rückzug vom CDU-Parteivorsitz angekündigt hat, sind als Nachfolger vor allem Männer im Gespräch - neben Merz etwa Gesundheitsminister Spahn oder der Außenpolitiker Röttgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2021 07:00 Uhr