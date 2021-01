CDU-Delegierte wählen Armin Laschet zum neuen Parteivorsitzenden

Nachrichtenarchiv - 16.01.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet soll neuer CDU-Chef werden. Er hat sich auf dem Digital-Parteitag in einer Stichwahl gegen den früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz durchgesetzt. Auf Laschet entfielen 521 Stimmen, auf Merz 466. Er folgt damit an der Parteispitze auf Annegret Kramp-Karrenbauer. Der dritte Bewerber, Norbert Röttgen, war bereits im ersten Wahlgang ausgeschieden. Laschets Wahl muss noch offiziell in einer Briefwahl bestätigt werden. Dies gilt als reine Formsache. Die Briefwahlstimmen sollen am 22. Januar ausgezählt werden. Laschet rief nach seiner Wahl zur Geschlossenheit auf. Wörtlich sagte er: "Ich will alles tun, dass wir zusammen durch dieses Jahr gehen". Die CDU müsse die bevorstehenden Landtagswahlen gut bestehen und bei der Bundestagswahl dafür sorgen, dass die Union den Kanzler stelle.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.01.2021 12:45 Uhr