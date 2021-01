CDU-Delegierte wählen Armin Laschet zum neuen Parteivorsitzenden

Nachrichtenarchiv - 16.01.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der neue CDU-Vorsitzende heißt Armin Laschet. In einer Stichwahl hat sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident soeben gegen Ex-Unionsfraktionschef Merz durchgesetzt. Laschet bekam 521 Stimmen, Merz 466. Im ersten Wahlgang hatte keiner der drei Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erhalten. Der Außenpolitiker Röttgen belegte im ersten Wahlgang den dritten Platz und war damit aus dem Rennen. Von den 1001 Delegierten hatten bei der Stichwahl 992 abgestimmt, drei Delegierte enthielten sich. Um die Wahl rechtssicher zu machen, stimmen die Delegierten auch noch per Brief ab. In seiner Bewerbungsrede hatte Laschet vor Extremismus und Polarisierung in der Politik gewarnt. Sein Weg heiße Integration und Klartext. Der frühere Unions-Fraktionschef Merz betonte die Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit den politischen Gegnern SPD, Grünen und Linkspartei, mit denen man streiten müsse. Mit der AfD werde es unter einem Vorsitzenden Merz keine Zusammenarbeit geben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.01.2021 11:45 Uhr