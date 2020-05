CDU-Chefin sieht Erfolge der Einschränkungen und fordert Ausdauer

Nachrichtenarchiv - 02.05.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat die Strategie von Bund und Ländern in der Corona-Pandemie gegen Kritik verteidigt. In einem Interview sagte sie, es sei auch das Ergebnis der bisherigen Einschränkungen, dass in Deutschland nicht darüber debattiert werden müsse, wer behandelt werden könne und wer nicht. Die Bürger rief Kramp-Karrenbauer zum Durchhalten auf. Man müsse jetzt die Zähne zusammenbeißen sowie Ausdauer und Disziplin zeigen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.05.2020 03:00 Uhr