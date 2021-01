CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer verabschiedet sich

Nachrichtenarchiv - 16.01.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zum Auftakt des digitalen CDU-Parteitags hat sich Noch-Parteichefin Kramp-Karrenbauer von den Delegierten verabschiedet. In ihrer Rede räumte sie ein, dass sie nach ihrer Wahl an Autorität verloren habe; deshalb sei ihr Rückzug unumgänglich gewesen. Es schmerze sie, dass sie den Erwartungen und ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden sei, so die scheidende Parteichefin. Kramp-Karrenbauer hatte die Führung der CDU 2018 übernommen und ihren Rückzug im vergangenen Jahr nach dem Eklat bei der Wahl des Thüringischen Ministerpräsidenten angekündigt. Am Vormittag entscheiden die Delegierten in einer Online-Abstimmung über den neuen CDU-Vorsitzenden: Zur Wahl stehen Ex-Fraktionschef Merz, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet und der Außenpolitiker Röttgen. Das Ergebnis soll anschließend per Briefwahl bestätigt werden, um es rechtssicher zu machen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.01.2021 01:00 Uhr