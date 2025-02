CDU-Chef Merz wird wohl neuer Bundeskanzler

CDU-Chef Merz wird wohl neuer Bundeskanzler: Nachdem die Union 208 der insgesamt 630 Mandate erzielt hat, will sie möglichst noch diese Woche erste Sondierungsgespräche führen. Merz rechnet mit einer schwierigen Regierungsbildung, die er aber bis Ostern abgeschlossen haben will. Union und SPD kommen laut vorläufigem Ergebnis auf 328 Sitze - und hätte damit eine Mehrheit von 12 Stimmen. Mit Grün würde es nicht reichen. Mit der AfD, die auf 152 Mandate erzielt hat, will die Union nicht zusammenarbeiten. Die Linke hat 64 Sitze errungen - FDP und BSW haben den Einzug nicht geschafft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2025 11:45 Uhr