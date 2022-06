CDU-Chef Merz spricht sich für längere Laufzeiten der Atomkraftwerke aus

Nachrichtenarchiv - 21.06.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Weil Russland weniger Gas nach Deutschland liefert ist eine Debatte darüber entbrannt, wie die Energie-Versorgung hierzulande gewährleistet werden kann. CDU-Chef Merz sprach sich für längere Laufzeiten der drei noch verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland aus. Dies sei technisch möglich und juristisch vertretbar, so Merz beim Tag der Industrie in Berlin. Der Chef der Bundesnetzagentur, Müller, hatte unterdessen davor gewarnt, überstürzt die höchste Gas-Notfallstufe auszurufen. Im BR sprach er von einer harten Entscheidung, die Auswirkungen auf Arbeitsplätze, Wertschöpfungsketten und Industrieanlagen hätte. Die Bundesregierung hatte vor einigen Wochen mit der Frühwarnstufe die erste von drei Stufen ausgerufen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.06.2022 11:45 Uhr