CDU-Chef Merz sieht keine Notlage für Aussetzung der Schuldenbremse

Berlin: CDU-Chef Merz will nach wie vor nicht an der Schuldenbremse rütteln. Im ARD- "Bericht aus Berlin" sagte er, es gebe im Augenblick keine Notlage, die so groß sei, dass noch mehr Schulden gemacht werden müssten. Er sei sich mit der Bundestagsfraktion einig, dass die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form Bestand haben soll. SPD- und Grünenpolitiker sprechen sich dagegen für eine Reform dieses Instruments aus - dafür wäre eine Änderung des Grundgesetzes nötig. Die SPD-Co-Vorsitzende Esken etwa plädiert für eine Lockerung. Politiker beider Parteien schlagen außerdem vor, die Schuldenbremse auch für den Bundeshaushalt 2024 auszusetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2023 20:00 Uhr