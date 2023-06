CDU-Chef Merz schließt Zusammenarbeit mit der AfD aus

Kurzmeldung ein/ausklappen Mehrere Verletzte bei Verpuffung in Wohnhaus in Unterfranken

Obereisenheim: Bei einer Verpuffung in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Obereisenheim im Landkreis Würzburg sind am Abend mehrere Menschen verletzt worden. Ein 48-Jähriger erlitt nach Polizeiangaben schwere Verbrennungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Fünf weitere Menschen wurden wegen einer Rauchgasvergiftung ärztlich behandelt. Wie es zu der Verpuffung kam, ist noch unklar. Weil zuerst von einer Explosion die Rede war, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an.

