CDU-Chef Merz lehnt Listenverbindung mit der CSU ab

Berlin: Im Streit über die Wahlrechtsreform hat Unionsfraktionschef Merz einen Vorschlag der Ampel-Koalition abgelehnt. SPD, Grüne und FDP hatten angeregt, eine sogenannte Listenverbindung von CDU und CSU zu erlauben. Das sei übergriffig, sagte Merz der "Welt am Sonntag". CDU und CSU seien zwei befreundete, aber unabhängige Parteien, die in unterschiedlichen Wahlgebieten anträten und nicht konkurrierten, sagte Merz. Und weiter: "Das wird so bleiben, egal, was andere politische Parteien davon halten." Die CSU tritt nur in Bayern an, die CDU nur in den anderen Bundesländern. Durch die Reform des Wahlrechts würde die CSU künftig nicht in den Bundestag einziehen, wenn sie bei der Wahl bundesweit weniger als fünf Prozent der Stimmen bekommt. Mit einer gemeinsamen Liste ließe sich das verhindern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2023 09:00 Uhr