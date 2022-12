CDU-Chef Merz fordert Panzerlieferung an Ukraine

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, Höchstwerte 4 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute überwiegend bewölkt, mit sonnigen Abschnitten am ehesten in Alpennähe. Im Norden Frankens vereinzelt Regen. In der Nacht wolkig und regnerisch. Tiefstwerte um 4 Grad. In den nächsten Tagen weiterhin oft bewölkt mit Regen, nur in Alpennähe längere sonnige Abschnitte. Am Neujahrstag trocken und vielerorts auch recht freundlich. Tageshöchstwerte morgen bis 11 Grad, am Wochenende bis18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2022 06:00 Uhr