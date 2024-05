CDU-Chef Merz bekräftigt Regierungswillen der Union

Berlin: Der CDU-Vorsitzende Merz hat in seiner Rede auf dem Bundesparteitag den Regierungswillen der Union betont. Maximal vier Jahre Ampelregierung seien genug für Deutschland, so Merz. Er betonte, die CDU habe in der Vergangenheit so oft in der Regierungsverantwortung gestanden wie keine andere Partei. Deswegen, so Merz, seien fast alle großen Richtungsentscheidungen mit der CDU verbunden. Die Zeit in der Opposition habe die Partei genutzt, um sich den wichtigen Fragen der Zeit zu stellen und ein neues Grundsatzprogramm aufzusetzen. Dieses soll morgen diskutiert und verabschiedet werden. Für heute steht unter anderem noch die Wiederwahl von Merz als Parteichef auf dem Programm. Er ist seit rund zwei Jahren im Amt, bei der ersten Wahl erreichte er etwa 95 Prozent der Stimmen.

