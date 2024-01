CDU-Bundesvorstand will offensive Auseinandersetzung mit der AfD suchen

Heidelberg: CDU-Chef Merz will im Wahljahr 2024 eine offensive Auseinandersetzung mit der AfD suchen. Zum Abschluss einer Vorstands-Klausur in Heidelberg sagte er, die CDU werde sich inhaltlich intensiv mit der Europapolitik der AfD, ihrer Position zu Russland und der Wirtschaftspolitik beschäftigen. Skeptisch äußerte sich Merz zu Überlegungen, die AfD verbieten zu lassen. Vielmehr müssten alle politischen Parteien dafür sorgen, dass ein solcher Rechtspopulismus nicht salonfähig werde. Er halte auch wenig davon, die AfD in ihrem Opfermythos und ihrer Märtyrerrolle zu bestärken. Der CDU-Vorstand hat zudem in Heidelberg einstimmig den Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm gebilligt. Es trägt den Titel "In Freiheit leben" und soll im Mai beschlossen werden. Das Papier sieht unter anderem Entlastungen über eine Einkommenssteuerreform und eine Rückkehr zur Atomkraft vor.

