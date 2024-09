CDU, BSW und SPD führen erste Sondierungsgespräche in Thüringen

Erfurt: Vier Wochen nach der Landtagswahl in Thüringen loten die Spitzen von CDU, BSW und SPD in Sondierungsgesprächen die Chancen für eine sogenannte Brombeer-Koalition aus. Nach der ersten Runde betonten Vertreter der drei Parteien, es gehe um stabile Verhältnisse, aber auch um Veränderungen in Thüringen. Die zweite Sondierungsrunde ist übermorgen geplant. Eine "Brombeer-Koalition" käme im Erfurter Landtag nur auf genau die Hälfte der Stimmen. Um das Patt aufzulösen, müsste jedes Mal mindestens eine Stimme von der Opposition kommen. In Thüringen ist die AfD erstmals in Deutschland als stärkte Partei aus einer Landtagswahl hervor gegangen. Sie landete deutlich vor der CDU, die den Auftrag der Regierungsbildung dennoch für sich reklamiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.09.2024 19:45 Uhr