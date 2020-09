CDU bleibt in Nordrhein-Westfalen kommunalpolitisch stärkste Kraft - SPD bei Kommunalwahl offenbar mit deutlichen Verlusten

250 Festnahmen bei Massenprotest gegen Lukaschenko in Minsk

Minsk: Trotz Demonstrationsverboten und zahlreicher Festnahmen sind in Belarus erneut zehntausende Menschen gegen Präsident Lukaschenko auf die Straße gegangen. Nach offiziellen Angaben wurden etwa 250 von ihnen festgenommen. In Minsk bezog ein Großaufgebot von Polizei und Armee Stellung: Zahlreiche Metrostationen und Unterführungen wurden gesperrt; bedeutsame Plätze und Gebäude abgeriegelt. - Auch in der vergangenen Woche war die belarussische Staatsmacht mit aller Härte gegen die Demokratiebewegung vorgegangen: Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa sitzt nach einem gescheiterten Deportationsversuch in Haft. Und auch fast alle anderen Mitglieder des neugegründeten Koordinierungsrates, der sich für einen friedlichen Machtwechsel einsetzt, sind nun entweder festgenommen oder im Ausland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2020 19:00 Uhr