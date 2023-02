CDU beschließt Parteiausschluss für Maaßen

Kurzmeldung ein/ausklappen SPD und Grüne zeigen sich bereit zu Sondierung mit CDU

Berlin: Am Tag nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus haben sich SPD und Grüne offen für Gespräche mit der CDU gezeigt. SPD-Spitzenkandidatin Giffey kündigte Sondierungen mit allen demokratischen Parteien an. Es sei nun am Wahlsieger CDU, zu Gesprächen einzuladen. Die SPD erhebt nach den Worten der Regierenden Bürgermeisterin den Anspruch, die Stadt weiter mit zu gestalten und dabei - so wörtlich - eine führende Rolle einzunehmen. Hinsichtlich des Wahlergebnisses sprach Giffey von einem bitteren Abend für die Berliner SPD. Grünen-Spitzenkandidatin Jarrasch kündigte ebenfalls Gespräche mit der CDU an. Sie bekräftigte aber, dass die Grünen die Koalition mit SPD und Linkspartei fortsetzen möchten. CDU-Spitzenkandidat Wegner will nach eigenen Angaben spätestens kommende Woche erste Sondierungsgespräche mit SPD und Grünen führen. Wegner reklamierte den Auftrag zur Bildung des neuen Senats für die CDU, die mit gut 28 Prozent der Stimmen klar stärkste Kraft wurde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.02.2023 14:45 Uhr