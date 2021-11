CDU beschließt Fahrplan zu Wahl des neuen Vorsitzenden

Opfer von Terroranschlägen haben 5,6 Millionen Euro Soforthilfe erhalten

Berlin: Die Opfer von Terroranschlägen in Deutschland haben in den vergangenen Jahren knapp 5,6 Millionen Euro an Soforthilfe bekommen. Diese Zahl nannte der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Franke, in seinem Tätigkeitsbericht. Rund zwei Drittel gingen an die Betroffenen des Weihnachtsmarkt-Anschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz 2016. 1,3 Millionen Euro wurden in der Folge des Hanauer Anschlags gezahlt, rund eine halbe Million nach der antisemitischen Attacke in Halle. Justizministerin Lambrecht erklärte, mit dem Opferbeauftragten sei ein bundesweiter Ansprechpartner geschaffen worden. An ihn könnten sich die Betroffenen auch noch Jahre nach der Tat wenden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.11.2021 14:45 Uhr