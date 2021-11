CDU berät über personelle Neuaufstellung

Nachrichtenarchiv - 02.11.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die CDU will gut einen Monat nach der Niederlage bei der Bundestagswahl die personalle Neuaufstellung auf den Weg bringen. Die Parteispitze kommt in Berlin zusammen, um über den Plan und Details für eine Mitgliederbefragung zu beraten. Damit soll nach dem mehrheitlichen Willen der Kreisvorsitzenden ein Nachfolger für Parteichef Laschet gefunden werden. Unklar ist, ob dabei erste Bewerber bereits offiziell ihr Interesse signalieren. Ambitionen werden unter anderem dem früheren Unionsfraktionschef Merz nachgesagt, dem Außenpolitiker Röttgen, Gesundheitsminister Spahn, Wirtschaftspolitiker Linnemann und Fraktionschef Brinkhaus. Alle fünf hatten gestern an einer CDU-Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen teilgenommen. Am Rande dürfte auch über das Personalthema gesprochen worden sein. Inhalte sind aber nicht bekannt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2021 06:00 Uhr