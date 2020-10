CDU berät über Corona-Auswirkungen auf Parteitag

Berlin: Die CDU-Spitze berät über die Konsequenzen der steigenden Corona-Zahlen für den geplanten Bundesparteitag am 4. Dezember in Stuttgart. Bei dem Treffen heute in Berlin geht es darum, ob die Veranstaltung mit rund 1.000 Delegierten stattfinden kann oder ob ein anderes Format gefunden werden muss. Die Bewerber um den CDU-Vorsitz sehen die Lage unterschiedlich: NRW-Ministerpräsident Laschet schlug vor, das ganze Treffen ins nächste Jahr zu verschieben. Ex-Fraktionschef Merz will am Termin festhalten, aber die Form notfalls ändern. Er brachte eine Kombination aus Internet- und Präsenz-Parteitag ins Gespräch. Der dritte Bewerber, Röttgen, will die Entscheidung über den Parteitag den Gremien überlassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.10.2020 19:00 Uhr