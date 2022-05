CDU bekräftigt Anspruch auf Regierungsbildung in NRW

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Die CDU hat nach ihrem hohen Sieg bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ihren Führungsanspruch bekräftigt. Generalsekretär Czaja sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, es gebe zwei Gewinner: die CDU und die Grünen. Und in diese Richtung werde jetzt auch die Regierungsbildung laufen. Für die SPD betonte Generalsekretär Kühnert im BR, dass auch seine Partei bereitstehe für Koalitionsverhandlungen, falls sie gebraucht werde. Denn die Regierung stelle derjenige, der eine Mehrheit im Parlament zusammenbringe. - Die CDU war gestern mit deutlichem Vorsprung stärkste Kraft in Nordrhein-Westfalen geworden. Auf Platz zwei landete trotz großer Verluste die SPD. Die Grünen als Drittplatzierte konnten ihr Ergebnis verglichen mit der letzten Wahl fast verdreifachen. Kräftig verloren hat die FDP, auch für die AfD gab es Verluste; beide sind aber weiterhin im Düsseldorfer Landtag vertreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 09:00 Uhr