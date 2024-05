CDU beginnt Parteitag mit Wahl des Spitzenpersonals

Berlin: Die CDU startet am Vormittag in ihren dreitägigen Bundesparteitag. Zunächst soll die Parteispitze um den Vorsitzenden Merz neu gewählt werden. Außerdem beginnen die Christdemokraten die Debatte über das neue Grundsatzprogramm, über das dann morgen entschieden werden soll. Parteichef Merz forderte in dem Zusammenhang auch eine offensivere Auseinandersetzung mit dem politischen Islam in Deutschland. Dem Sender Welt-TV sagte er, wer hier einen Kalifat-Staat wolle, habe in der Bundesrepublik Deutschland keinen Platz. Im Vorfeld gibt es auch eine Diskussion über die Haltung zu den Grünen: Während der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther gute Möglichkeiten zur Zusammenarbeit sieht, äußerte sich die Junge Union diesbezüglich kritisch. Dazu sagte der JU-Vorsitzende Winkel der Welt am Morgen dem BR, es sei generell nicht zu empfehlen, bereits jetzt Koalitionsfragen für nach der Wahl zu diskutieren. Die CDU solle einfach für ihre Programmatik werben.

