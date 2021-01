CDU-Außenexperte beschuldigt Russland nach Festnahme Nawalnys

In Bayern gilt seit heute die verschärfte Maskenpflicht

München: Seit heute gilt in Bayern in vielen Bereichen eine FFP2-Maskenpflicht. Wer zum Beispiel einkaufen will, darf das nicht mehr mit einer Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff machen. Die dichteren Masken muss man auch in Bussen und Bahnen tragen sowie an Haltestellen. Ein Bußgeld für jene, die sich nicht daran halten, ist aber erst ab kommender Woche vorgesehen. Kinder unter 15 Jahren sind von der Tragepflicht nicht betroffen, auch nicht Supermarktkassierer und Kontrolleure im öffentlichen Verkehr. CSU-Generalsekretär Blume sieht das bayerische Vorgehen als Blaupause für andere Bundesländer. Dem BR sagte Blume heute früh, es sei wichtig, konsequent zu sein, und dazu gehöre auch die FFP2-Maske.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2021 08:00 Uhr