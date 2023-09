CDU-Agrarexperte Borchert warnt vor Ende der Schlachtviehhaltung

München: Der CDU-Agrarpolitiker Borchert hat angesichts der Debatten um das Tierwohl vor dem Niedergang der Viehhaltung in Deutschland gewarnt. Statt eines notwendigen Strukturwandels drohe gerade der Strukturbruch, so der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister. Im Interview der Woche auf BR24 sagte er, wenn man den Betrieben keine Zukunftsperspektive aufzeige, dann drohe eine, so Borchert, "dramatische Abwanderung der Produktion". Auf das Tierwohl habe man dann keinen Einfluss mehr. Borchert war Landwirtschaftsminister unter Helmut Kohl und zuletzt Vorsitzender einer Fachkommission. Diese hatte gefordert, Tierhaltern deutlich mehr Mittel für den Stallumbau bereitzustellen. Finanziert werden sollte das über eine Abgabe auf den Fleischpreis. Gegen diesen Vorschlag sperrt sich aber die FDP.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2023 06:15 Uhr