CDU-Abgeordneter will Heizungsgesetz per Verfassungsgesetz stoppen

Berlin: Die CDU will das umstrittene Heizungsgesetz der Ampel-Koalition mithilfe des Bundesverfassungsgerichts ausbremsen. Der Bundestagsabgeordnete Heilmann teilte mit, per einstweiliger Verfügung durchsetzen zu wollen, dass der Bundestag mehr Zeit zur Beratung bekommt. Der CDU-Politiker sprach von einem Last-Minute-Gesetzespaket. Die extrem verkürzten Beratungen des Gebäudeenergiegesetzes würden es nicht erlauben, die konzeptionellen Schwächen der Vorlage zu ändern. Der Ablauf sei daher verfassungswidrig, so Heilmann. Im Rahmen eines sogenannten Organstreitverfahrens soll Deutschlands höchstes Gericht feststellen, dass die Rechte des CDU-Abgeordneten auf gleichberechtigte Teilhabe an der parlamentarischen Willensbildung verletzt werden. Nach den Plänen der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP soll das Heizungsgesetz, das gerade noch geändert wird, bereits nächste Woche vom Bundestag beschlossen werden - und damit noch vor der parlamentarischen Sommerpause.

